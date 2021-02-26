Semiha Peker'i öldüren Yalçın Kocataş tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, eski sevgilisi Semiha Peker'i pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan cinayet şüphelisi Yalçın Kocataş, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan bir tavuk fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenilen bir çocuk annesi Semiha Peker, salı günü sabah 07.00 sıralarında işe gitmek üzere servisini beklemeye başladı. Bu sırada eski erkek arkadaşı Yalçın Kocataş, otomobille gelerek Peker’e tüfekle 3 el ateş etti.

Ağır yaralanan Peker, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 33 yaşındaki Peker, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yalçın Kocataş olay yerinden uzaklaşırken, bölgede arama çalışması başlatıldı. Kocataş’ın kullandığı otomobil ve tüfek terk edilmiş halde bulundu.

Koruma kararı aldırmış

Semiha Peker’in bir süredir Salihli’de yaşadığı ve Yalçın Kocataş hakkında bir süre önce şikayetçi olarak "Önleyici Koruma Kararı" aldırdığı öğrenilmişti.