Şehir hastanelerine Temmuz'da ödenen kirayla 3,3 hastane yapılırdı

Sağlık Bakanlığı’nın Temmuz 2020 mali tabloları yayımlandı.

Buna göre Bakanlık Temmuz ayında şehir hastaneleri için yüklenici firmalara 3.047.167.568 TL kira ödedi.

Böylece yılbaşından beri yapılan kira ödemesi 10.027.140.142 TL oldu.

Temmuz ayının kira ödemesi Ocak ayının 4,0, Haziran ayının ise 1,9 katına ulaştı.

Haziran ayında 11 şehir hastanesi hizmette iken, bu sayı Temmuz ayında 18’e çıktı. Kira ödemesindeki yükselişte esas olarak bu artışın etkisi oldu.

Şehir hastanelerindeki toplam yatak sayısı 26.803, ortalama yatak sayısı ise 1.489’dur. Haziran ayına göre toplam yatak sayısındaki 1,7 katlık artışa karşın, kira ödemesindeki 1,9 katlık artış dikkat çekicidir.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın hesaplamasına göre 2016 yılı için tam teşekküllü, içinde MR ve tomografi cihazlarının da bulunduğu, 150 yataklı bir hastanenin yatırım maliyeti 40.498.587 TL, yani 13.454.680 Dolar’dır (2016 ortasında 1 Dolar=3,01 TL).

Bu da 2020 Temmuz ayı için (6,9 Dolar kuruyla) 92.837.292 TL’ye denk gelir ve Sağlık Bakanlığı’nın şehir hastanesi gibi 1.489 yataklı bir hastanenin yatırım maliyeti de 921.564.851 TL olur.

Dolayısıyla, Sağlık Bakanlığı 18 şehir hastanesi için firmalara yalnızca Temmuz ayında ödediği kira bedeliyle 3,3; yılbaşından beri ödediği toplam kira bedeliyle de 10,9 tane aynı büyüklük ve donanımda hastaneyi hizmete sokabilirdi.

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/38444,butce-giderlerinin-fonksiyonel-siniflandirilmasi-tablosu--2020-temmuzpdf.pdf?0&_tag1=ACE479EE6CD75C675FFC1451BAF152C626C701CF

https://sygm.saglik.gov.tr/TR,33960/sehir-hastaneleri.html

https://www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr/assets/upload/dosyalar/20170608_ozel_hastane_on_fizibilite_raporu.pdf