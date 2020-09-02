Şehir hastanelerine bir ayda ödenen kira bedeli aşıya harcanan paranın 7,5 katı

Salgın günlerinde aşı herkesin gündeminde.

Salgın bir yandan tüm dünya genelinde rutin aşılama programlarının aksamasına yol açtı, öte yandan ise Covid-19’un akciğerlerde yol açtığı tahribat nedeniyle grip ve zatürre aşıları büyük talep görmeye başladı.

Buna karşılık Sağlık Bakanlığı bu yıl da, geçen yıl olduğu gibi, toplam 1,3 milyon doz grip aşısı ithal edeceğini açıkladı.

Oysa Türkiye’nin yıllık grip aşısı gereksinimi bunun yaklaşık 30 katı.

Zatürre aşısına ulaşım da uzun yıllardır çok zor. İki tür zatürre aşısı olmasına rağmen Bakanlık bunlardan birini, o da yetersiz sayıda olmak üzere, aile sağlığı merkezlerine gönderiyor, ikincisinin ise eczanelerden yaklaşık 400 TL’ye satın alınması gerekiyor.

Öte yandan kadınları rahim ağzı kanserinden korumak için kullanılan HPV aşısı ülkemizde rutin aşı programı içinde değil ve isteyenler bu aşıya da parası karşılığı eczanelerden ulaşabiliyorlar.

Anlaşılacağı üzere aşı sıkıntısının önemli nedenlerinden birisi Türkiye’nin bu en temel sağlık hizmetine kaynak ayırmıyor olması.

Oysa aynı Türkiye şehir hastanelerine ödediği kira bedelleriyle şirketleri zengin etmeye devam ediyor.

Ülkemizde şehir hastanelerine Temmuz ayında yapılan kira ödemesi aynı ay aşı için harcanan paranın tam 7,5 katı. 2020 yılının ilk 7 ayındaki toplam fark ise 6,7 kat.

https://sgb.saglik.gov.tr/TR,59239/mali-tablolar.html