'Seçim sistemi adaletsizliğin sistemi'

234. sayısında dergi, anket şirketlerinin yoklamaları ve eski AKP'lilerin parti kurma girişimleriyle gündemden hiç düşmeyen seçim sistemini masaya yatırıyor. AKP'nin seçim sistemini bir kez daha değiştirme hazırlıklarının konuşulduğu bugünlerde Boyun Eğme, seçim sistemini ve genel oy hakkını TKP Merkez Konseyi Üyeleri Ali Rıza Aydın ve Özlem Şen Abay’a soruyor.

Bu düzenden alacağımız tek şey iktidar

Bu sayıda ayrıca okurken çalışan, mezun olunca iş bulamayan ve bugün eğitim sistemindeki belirsizlikten payına düşeni alan üniversiteli gençliğin durumu ele alınıyor. Gençliğin asıl gündeminin gericilik, geleceksizleşme ve geçim sıkıntısı olduğunu belirten Türkiye Komünist Gençliği Sekreteryası, iktidarıyla muhalefetiyle bu düzenin gençliğe bir şey veremediğini belirterek “Bizim artık bu düzenden alacağımız tek şey iktidar, onu da işçi sınıfının parçası olarak alacağız.” diyor.

Kadın sayfalarında ise bu hafta, salgın döneminde çöken eğitim sistemi ile birlikte hepten kadınların omuzlarına çöken çocuk bakımı konu ediliyor; yalnız bu kez kadınların yüzlerini güldüren sosyalizm deneyimleriyle. Bu kapsamda Sovyetler ve Küba’da sosyalist devletin çocuk bakımını nasıl örgütlediği ve bunun kadınların yaşamını nasıl değiştirdiği inceleniyor.

Sendikal mücadelenin çok önemli bir boyutu siyasettir

Bu haftanın Emek Sermaye sayfalarında, geçtiğimiz günlerde bir basın açıklamasıyla kuruluşu ilan edilen Birlik Sendikası var. Sendika Başkanı Zehra Güner Karaoğlu, Boyun Eğme’ye verdiği röportajda Birlik Sendikası’nın en önemli farkını sınıf sendikacılığı yapacak olması olarak ortaya koyuyor ve ekliyor: “Mücadelenin çok önemli bir boyutu siyasettir. Birlik Sendikası bu alandan uzak bir sendika olamaz. Bu mücadelenin hem işçilerin örgütlü mücadelesiyle hem de siyasi mücadeleyle bağı olmak zorunda.”

Bu hafta Hukuk Köşesi ise sendikal haklara ayrılıyor.

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