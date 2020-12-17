Savcılık, Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı

Akit TV’de yayınlanan Sabri Balaman’ın sunduğu “Derin Kutu” adlı programda, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu da konuşmacı olarak yer aldı. Sofuoğlu, Z kuşağını eleştirirken, üniversitedeki derslere katılımın düşük olduğunu söyledi.

Bir dönem AKP'den milletvekili aday adayı da olan Sofuoğlu konuşmasının devamında üniversiteler için "Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri" ifadelerini kullandı. Stüdyodaki konuklar ise Sofuoğlu’na sözlerine "Hocam yapmayın. Biraz ağır oldu" karşılığını verdi. Sofuoğlu ise bunun üzerine "Gelin ben sizi gezdireyim. Siz nerede yaşıyorsunuz" ifadesini kullandı.

Türkiye Komünist Gençliği, Ebubekir Sofuoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı.