Geçtiğimiz gün Akit TV’de yayınlanan Sabri Balaman’ın sunduğu “Derin Kutu” adlı programa konuşmacı olarak katılan Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Ebubekir Sofuoğlu, üniversite öğrencilerine dönük skandal sözler sarf etmişti.

Sofuoğlu, Z kuşağını eleştirirken, üniversiteler için “Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri” ifadelerini kullandı. Kendisini uyaran diğer program konuklarının uyarılarına rağmen konuşmasını sürdüren Sofuoğlu, “Gelin ben sizi gezdireyim. Siz nerede yaşıyorsunuz” sözlerini sarf etmişti.

Üniversiteliler, suç duyurusunda bulundu

Bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi ve Bursa Adliyesinde bir araya gelen üniversite öğrencileri Ebubekir Sofuoğlu hakkında suç duyurusunda bulundular.

'Kadın düşmanı yobazların üniversitede yeri yoktur'

Çağlayan Adliyesi’nde bir araya gelerek suç duyurusunda bulunan üniversiteliler, adliyenin önünde bir açıklama yaptı. Türkiye Komünist Gençliği üyeleri yaptıkları açıklamada, Sofuoğlu’nun üniversite öğrencilerine dönük aşağılayıcı hakaretlerinin suç olduğunu belirten üniversiteliler, suç duyurusunda bulunma nedenlerini, “Ebubekir Sofuoğlu hakkında, sözleri bizi çok yaraladığı için değil, bu sözleri ne için sarf ettiğini bildiğimiz için suç duyurusunda bulunduk” sözleri ile ifade ettiler.

Açıklamayı, “Türkiye Komünist Gençliği’nin dün yaptığı açıklamayı tekrar etmeyi ve hatırlatmayı üniversitelerin asıl sahibi olan öğrenciler adına görev biliyoruz: Kadın düşmanı yobazların, gericilerin üniversitede yeri yoktur, daha işimiz bitmedi, yeni başlıyoruz, bu işin peşini bırakmayacağız” ifadeleri ile sonlandıran üniversiteliler, Türkiye’nin her noktasında bu gerici zihniyete karşı mücadele edeceklerini vurguladılar.

Üniversite öğrencilerinden Sofuoğlu’na suç duyurusu: Daha işimiz bitmedi, yeni başladık, bu işin peşini bırakmayacağız!#ebubekirsofuoğlu #ebubekirsofuoğluihracedilsin pic.twitter.com/IgYQaKJO1Q — Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) December 17, 2020



