Salyangoz fabrikasında buhar kazanı patladı, bir işçi yaşamını yitirdi

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde bulunan salyangoz fabrikasının buhar kazanı, sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle patladı. Patlama tüm ilçeden hissedildi.
55 yaşındaki fabrika işçisi Bahattin Oruç olay yerinde yaşamını yitirdi.
Patlamanın ardından fabrikada da büyük hasar oluştu. Devrek Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.
1997 yılında kurulan salyangoz işleme fabrikasında Karadeniz illeri ağırlıklı toplanan salyangozların işlenerek yurtdışına ihraç edildiği öğrenildi.