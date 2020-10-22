Sahteci cemaatin kaçak fosilleri: Polis 8 yıl bekledi

Adnan Oktar ve cemaati bilime kafa tutarak “evrimi yalanlayan” fosil sergileri düzenledikleri günlerden yıllar sonra yargı önünde.

Fosil sergileri sadece üniversitelerde, konferans merkezlerinde değil sokaklarda da gezdirilirken, devlet yetkililerinin gıkı çıkmıyordu.

O günlerde Kadıköy’de aralarında TKP üyelerinin de olduğu bir grup yurttaşın müdahalesiyle fosil sergisi kaldırıldı.

Müdahale sırasında cemaat mensuplarıyla tartışanlardan birisi soL haber sitesinin tasarımını yapan Tuluğ Ünlütürk oldu.

Ünlütürk cemaatçilere, fosil sergisi diye sergiledikleri şeyin sahte olduğunu, fosillerin isteyenin cebine atıp sahipliğine alabileceği şeyler olmadığını, izin belgeleriyle devlet denetimiyle sergilenebileceğini söylemişti. Yurttaşlar sahte fosil sergisinin kapatılmasını istemişler, bir süre polis tarafından korunan cemaatçiler sergilerini kapatmak zorunda kalmışlardı.

Olayın hemen ertesi günü Adnan Oktar, ünlü kanalı A9’da manken sunucularıyla birlikte kamera karşısına çıkmış ve ellerindeki fosillerin sahte olmadığını söyleyerek sergiye müdahale edenlerle alay etmişti. Oktar programda “2.5 milyar yıllık” olduğunu iddia ettiği bir kaya parçasını da sallamıştı.

Tuhaf cemaatiyle birlikte yargılanıyor Peki ya göz yumanlar?

Oktar’ın sahte fosil sergilerine devlet tarafından müdahale edilmedi. Üstelik bu sergiler nedeniyle “tarihi eser kaçakçılığı” soruşturması düzenlemeyi düşünen de çıkmadı.

Şimdi aradan 8 yıl geçtikten sonra cemaat evlerinden çıkan milyon dolarlık fosiller haber yapılıyor.

O zaman fosil sergisine müdahale edenlerden Tuluğ Ünlütürk’e konuyla ilgili yorumunu sorduk. Şöyle konuştu: 8 yıl önce düzenlenen fosil sergilerinin sahte fosillerle yapıldığına eminim. Sonuçta bu tip milyonlarca yıllık örneklerin gerçekleri “kaçakçılık” konusu olan paha biçilmez şeyler. Mali olarak da, bilimsel olarak da... Sokak sokak gezdirdikleri ve “evrimi yanlışladığını” iddia ettikleri sergilerde sahte fosilleri sergilerken, kendilerinin fosil kaçakçılığı yapmalarıysa hiç şaşırtıcı değil.

Ünlütürk’e Oktar’ın o günlerde televizyon kanalından yaptığı gösteriye ilişkin fikrini sorduk. Katlanılamaz bulduğu bu yayınları o zamanlarda da çok takip etmediğini belirtti ve “fakat o zaman da söylüyorduk. Bu sergiler ‘şarlatanlık’ olduğu için yasaklanmıyorsa, sergilendiği iddia edilen ‘fosiller’ hakkında soruşturma açılması gerekirdi” diye konuştu.

soL, sahte sergileri, Adnan Oktar ve cemaatinin yüzsüzlüğünü hatırlatıyor ve soruyor: Oktar ve tuhaf cemaati şu anda yargı önünde. Peki tüm bunlara göz yumanlar?