Rusya: Kuzey Kutbu’na yerleştirdiğimiz S-400’ler savunma amaçlı

Rus Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Elçisi Nikolai Korchunov, Rusya’nın Kuzey Kutup Bölgesinde bulunan adalarına S-400 füze sistemleri yerleştirmesinin yalnızca ulusal savunma için ihtiyaç duyulan mantıklı bir adım olduğunu ve kaygı yaratmaması gerektiğini söyledi.

Sputnik’in haberine göre Korchunov, Rusya’nın Kuzey Kutup Bölgesindeki adalarına S-400 füze sistemleri yerleştirmesinin, ülke toprakları üzerinde eksiksiz bir radar alanı oluşturma hamlesiyle tutarlı olduğunu belirtti. S-400’lerin sadece avunma amaçlı olduğunu söyleyen Korchunov, ‘‘eğer kaygılarını dile getirenler S-400’lerin koruması amaçlanan bir bölge ya da nesneye yönelik saldırgan niyetlere sahip değillerse, füzelerin herhangi bir yere yerleştirilmeleri endişeye mahal vermemeli’’ diye konuştu.

ABD Donanması Avrupa/Afrika Komutanı Amiral James Foggo, geçtiğimiz günlerde Rusya’nın, yeni askerî üslerin açılması ve S-400 karadan havaya füze sistemlerinin kurulması da dahil olmak üzere Kuzey Kutup Bölgesindeki faaliyetlerinde yaşanan artışa dikkat çekmişti. Foggo, ayrıca Rusya’nın yeni buzkıran gemisi Ivan Papanin’in Kalibr kruz füzeleri taşımak üzere tasarlandığını ve bunun ‘‘Kuzey Kutup Bölgesindeki saldrıgan yaklaşımın’’ bir işareti olduğunu iddia etmişti.

'Ivan Papanin askeri bir gemi'

Ivan Papanin’in klasik bir buzkıran değil, aynı zamanda askeri bir gemi de olduğunu belirten Korchunov, gemiye Kalibr füzeleri gibi uluslararası anlaşmaları ihlal etmeyen silahların monte edilmesinin herhangi bir soru işareti uyandırmaması gerektiğini ileri sürdü. Korchunov, ‘‘buzkıranlarımıza Kalibr ve Uran kruz füzeleri taşıyan konteynırların yerleştirilmesi ihtimali, sadece özel bir dönem için öngörülüyor. Bu dönemde, söz konusu araçların sorumluluk alanı bütün Kuzey Denizi Yolu’nu ve Rusya’nın Arktik kıyılarını kapsayan Kuzey Filosunu güçlendirmek için kullanılması tasarlanıyor’’ ifadesini kullandı.

2019 yılında suya indirilen ve 25 Kasım 2023’de görevine başlaması planlanan çok amaçlı petrol ve buzkıran gemisi Ivan Papanin’in su kaynaklarını korunması ve gözetlenmesi, el konulan gemilerin refakat edilmesi ve çekilmesi, özel kargoların taşınması ve kurtarma operasyonları gibi çeşitli amaçlarla kullanılması planlanıyor. Gemi taşınabilir bir uçaksavar füze sistemi, helikopter, radar istasyonu ve hidrometeoroloji istasyonuyla donatılacak.