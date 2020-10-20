Rektör IBAN dağıttı: Kampüse cami yaptıracak!

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, kampüs içerisinde inşaatı başlayacak olan cami için para toplamaya başladı.

AKP’den Konya milletvekilliği de yapmış olan ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin IBAN numarasını paylaşan Rektör Zorlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “66 m. Yüksekliğindeki minareleri ile Konyamızın her tarafından görülebilen 15.000 kişilik muhteşem camimizin inşaatına başlıyoruz…” diyerek para toplamaya başlandığını duyurdu.

IBAN dağıtarak halktan para toplamak, açlığa ve yoksulluğa karşı ‘sabretmeyi’ öneren AKP’nin ve Diyanet’in de başvurduğu bir yöntemdi.

66 m. Yüksekliğindeki minareleri ile Konyamızın her tarafından görülebilen 15.000 kişilik muhteşem camimizin inşaatına başlıyoruz... pic.twitter.com/9WNehHedy1 — Prof. Dr. Cem Zorlu (@CemZorlu) October 18, 2020

Cem Zorlu kimdir?

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’ndeki atamalar, akademideki “eş-dost” ilişkisi geçtiğimiz yıl kamuoyunun gündemine gelmişti.

Prof. Cem Zorlu, Kasım 2018’de Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne rektör olarak atanmış, 1 yılda yaptığı atamalar da tartışma konusu olmuştu.

Zorlu, kadrosunu kendisinin de Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı’ndan (TİMAV) kurmuştu.

Dahası, Cem Zorlu’nun oğlu Süleyman Yasir Zorlu, özel bir holdingte yönetim kurulu üyesi olmuş; Konya’daki özel bir holdingte “Kurumsal iletişim direktörü” olarak görev yapan bir isim ise üniversiteye transfer olup ve genel sekreter yapıldığı iddia edilmişti.

Öksüz’ü üniversiteye aldıran Rektör Zorlu, 4 gün sonra da kendi oğlunu, Öksüz’ün çalıştığı holdingde işe başlatmıştı.

Rektör Zorlu’nun oğlu İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Süleyman Yasir Zorlu, Öksüz’ün çalıştığı özel holdingin yönetim kuruluna atanmıştı.