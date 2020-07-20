Portland’da federal terör

George Floyd’un öldürülmesinin ardından ülke çapında başlayan eylemlerin 6 haftayı aşkın bir süredir devam ettiği Oregon eyaletinin Portland kentinde, askerî kıyafet giyen federal yetkililerin keyfi ve hukuksuz gözaltı uygulamalarının sürdüğü bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın eylemler sırasında heykellerin, anıtların ve federal mülklerin korunması için federal kuruluşlara talimat vermesinin ardından, İç Güvenlik Bakanlığı tarafından Portland, Seattle ve Washington DC şehirlerinde ‘‘hızlı konuşlandırma ekipleri’’ görevlendirildi.

Eylemlerin halen ddevam ettiği Portland'da Gümrük ve Sınır Muhafaza, Göç ve Gümrük İnfaz, Ulaşım Güvenliği İdaresi ve Sahil Güvenlik gibi federal kuruluşlara mensup 2 bine yakın görevli, Federal Koruma Hizmetleri’ne destek vererek, eylemlerin dağıtılmasında görev yapıyor.

14 Temmuz’dan bu yana üzerlerinde herhangi bir resmî nişan ya da rütbe taşımayan, kamuflajlı federal yetkililerin, Portland şehir merkezinde devam eden eylemlere müdahale ettiğine, şiddet kullanılarak gözaltına alınan eylemcilerin resmî olmayan araçlara bindirildiğine dikkat çekiliyor.

Sadece federal bir suç işlenmesi halinde gözaltına alma yetkileri bulunan federal yetkililerin, herhangi bir gerekçe göstermeden eylemcileri gözlatına alarak yetkilerinin dışına çıktığı iddia ediliyor.

Eyalet yetkilileri tepkili

Federal yetkililerin keyfi gözaltı uygulamaları ve başvurdukları şiddet, Eyalet yöneticilerinin tepkisini çekiyor.

Oregon Bölge Savcısı Billy J. Williams Cuma günü bir açıklama yaparak İç Güvenlik Bakanlığı Genel Müfettişliği’ni gözaltı uygulamalarının hukuka uygunluğunu soruşturmaya çağırırken, Demokrat Partili Eyalet Valisi Kate Brown da, İç Güvenlik Bakanı Chad F. Wolf’tan federal yetkililerin sokaklardan çekilmesini istediğini ancak ret yanıtı aldığını açıkladı. Brown federal yetkililerin siyasi amaçlarla çatışmaları kışkırttığını ileri sürdü.

Chad Wolf geçtiğimiz Perşembe günü bizzat Portland’a gelerek, eylemcileri, yerel emniyet teşkilatının yetersizliğinden cesaret gören, ‘‘şiddete eğilimli bir anarşist güruhu’’ olarak nitelemişti.