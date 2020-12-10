Pfizer: Aşıda farklı fiyatlandırmaya gideceğiz

Pfizer Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Albert Bourla Salı günü Uluslararası İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu (IFPMA) tarafından düzenlenen çevrimiçi bir basın toplantısında, "Fiyatlandırmızı herkes için çok hızlı bir şekilde sunabilmemiz çok önemli" dedi.

"Kademe fiyatlandırmamız var. Gelişmiş dünya için GSYİH'ye göre bir fiyat, orta gelirli ülkeler için daha düşük ve Afrika'daki ülkeler gibi düşük gelirli ülkelerde kar amacı gütmeyen bir temelde veriyoruz" diye ekledi.

Pfizer, İngiltere'nin aşı için onay vermesinin ardından, Pfizer ve BioNTech'in önümüzdeki günlerde dünya genelinde başka düzenleyici kararlar alacağını ve potansiyel düzenleyici yetkilendirmeler veya onayların ardından aşı dozlarını vermeye hazır olduklarını söyledi.

Firma en son Kanada'da kullanım için onay aldı.

Bourla, ABD'de doz fiyatının 19.50 dolar olduğunu söyledi.

Şirket, aşı için çeşitli hükümetlerle görüşmelerde bulunuyor.

Bourla ayrıca şirketin -70 derecelik gereksinimi önleyebilecek ve basit soğutmada saklanabilecek yeni bir formülasyon üzerinde çalıştığını söyledi.