İngiltere'den Pfizer-BioNTech aşısına 'acil' onay

İngiltere'nin İlaç ve Sağlık Bakım Ürünleri Otoritesi (MHRA), ABD'li ilaç tekeli Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech firması tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı için acil kullanım onayını verdi.

Şirket ilk doz aşıların İngiltere'ye önümüzdeki günlerde ulaşacağını açıkladı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock bu yıl içinde 10 milyon doz aşının ülkeye gelmesini beklediklerini söyledi.

İngiltere bu aşıdan 40 milyon doz sipariş vermişti. Aşının ilk olarak 80 yaş üzeri kişilere ve Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) personeline uygulanacağı belirtildi.

Pfizer-BioNTech tarafından aşı çalışmasının son verilerinin 23 Kasım'da sunulduğu MHRA, beklenmedik bir kararla bir hafta içinde aşıya onay veren ilk ülke oldu.

İlaç ve Sağlık Bakım Ürünleri Otoritesi (MHRA) Brexit'in ardından 1 Ocak'tan itibaren İngiltere'de ilaç ruhsatlandırmada tek yetkili kurum olacak.