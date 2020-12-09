Kanada, Pfizer'ın Covid-19 aşısına onay verdi

Kanada Federal sağlık kurumu, Pfizer-BioNTech Covdi-19 aşısının Kanadalılar üzerinde etkili ve güvenli olduğunu söyleyerek, aşıların uygulanmasından sorumlu ekibin artık uygulama sürecine başlayabileceğini duyurdu.

Kurum, daha fazla bilgi vaadiyle kararla ilgili bir dizi belgenin yanı sıra, önümüzdeki haftalarda yapılacak klinik deney hakkında "Kanada Sağlık kurumu, Pfizer-BioNTech aşısının Bakanlığın Kanada'da kullanım için katı güvenlik, etkinlik ve kalite gereksinimlerini karşıladığını belirledi" dedi.

Pfizer aşısının ilk dozlarının önümüzdeki hafta Kanada'ya ulaşması bekleniyor ve aşıların Kanada'nın büyük şehirlerindeki 14 teslimat tesisinde, gönderilerin ulaşmasından sonraki bir veya iki gün içinde uygulanmaya hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Aralık ayının sonunda Kanada, bu aşının 249.000 dozunu veya birkaç hafta arayla iki aşı gerektirdiği için 124.500 kişiyi aşılamaya yetecek dozu alacak. Toplamda, federal hükümet 20 milyon doz aşı satın aldı ve 56 milyon aşı daha satın alma seçeneğini masada tutuyor.

Aşının -70 C'nin altındaki sıcaklıklarda depolanması gerektiğinden, Pfizer, aşıyı günlerce stabil tutabilen geliştirdiği özel termal nakliye kutularında teslim edecek. Enjekte edilmeden önce aşı çözülüp, boşaltılıp karıştırılıyor ancak oda sıcaklığında yalnızca birkaç saat dayanabiliyor. Bu nedenle Pfizer ilk dozların yerinde soğuk dondurucuların bulunduğu bu 14 tesiste verilmesini talep etmekte.

İngiltere Salı günü vatandaşlarını bu aşı ile aşılamaya başladı ancak İngiltere Tıbbi ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi, ciddi alerjik reaksiyon geçmişi olan kişilerin aşıyı aldıklarında sağlık çalışanlarında meydana gelen iki ters reaksiyon vakasını araştırdıklarından aşıyı almamaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer-BioNTech aşısının bu hafta ülkede yayılması için onay vermeye hazırlanıyor.

Tipik olarak, aşı gönderme inceleme süreci genellikle bir yıla kadar sürebilir ancak Kanada yetkilendirme sürecini hızlandırdı.

Covid-19 aşıları Kanadalılara ücretsiz olarak sunulacak, zorunlu olmayacak ve sonunda aşı olmak isteyen herkese sunulacak. Hükümet, hedefinin 2021 Eylül'e kadar Kanada'nın çoğunu aşılamak olduğunu söyledi.