Peru'da pandemi döneminde işsiz sayısı 6 milyonu aştı

Peru'da Covid-19 pandemisi nedeniyle 6 milyondan fazla kişi işsiz kaldı. Peru Çalışma Bakanı Javier Palacios, ülkede işsizlik oranının yüzde 8 olduğunu kaydetti.

Palacios, "Hayatın durması, işe gidilmesinin engellendiği sektörlerin birçoğunu kötü etkiledi. Ülkede bağımsız bir şekilde çalışan 6 milyon insan var. Bununla birlikte, iş aramak için sokağa çıkamayan bir insan topluluğu var. Buna benzer durumlar, iş aramama olarak kayda geçiyor" dedi.

Bununla birlikte, başkent Lima'da işsizlik oranı, yüzde 15'e vararak ülkenin geri kalanını geçti. Ulusal İstatistik ve Bilişim Enstitüsü'nün son raporuna göre, 2020'nin üçüncü çeyreğinde işsizlik, ülkenin en kritik sektörlerinde artış gösterdi. Bu dönemde hizmet, imalat ve inşaat sektörleri en kötü etkilenen sektörler oldu.

Peru hükümetinin ekonomiyi yeniden canlandırma planının dördüncü aşaması 1 Ekim tarihinde yürürlüğe girecek olmasına karşın, ülkenin Arequipa, Puno, Tacna ve Moquegua bölgeleri hâlâ karantina altında.

Palacios, ülkenin yeniden canlanmaya doğru eğilim gösterdiğini, ancak bunun "uzun bir zaman alacağını" söyledi.