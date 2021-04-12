Peru'da başkanlık seçimlerinde solcu aday önde

Peru'da başkanlık seçimlerinin ikinci turunda devam eden oy sayımında son duruma göre, Özgür Peru Partisi'nin (PL) solcu adayı Pedro Castillo, seçimleri önde götürüyor.

Danışmanlık şirketi Ipsos Peru'nun verilerine göre, şu ana kadar oyların yüzde 16,1'ine sahip olan Castillo, seçimin lideri durumunda. Seçimlerde 5 aday daha yarışıyor.

Ülkenin İlerlemesi Partisi adayı Hernando de Soto ve Halkın Gücü partisinin (FPP) adayı olan eski devlet başkanı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori, yüzde 11,9'luk oy oranıyla ikinciliği paylaşıyor.

Merkez sağ Halkın Eylemi (AP) partisinin adayı Yohny Lescano, yüzde 11 oyla dördüncü sırada olurken, Halkçı Yenilenme partisinden Rafael Lopez yüzde 10,5 oy oranıyla beşinci sırada.

Bir ilkokul öğretmeni olan Castillo, Peru'da 2017'de gerçekleşen eğitim emekçileri grevine öncülük etmişti.

Castillo, Peru'nun kırsal kesimlerinde işlenen cinayetlere karşı eylemlere de öncülük etmişti.

Castillo'nun seçim vaatleri içinde neoliberal ekonomi politikalarını terk etmek ve madencilik, petrol ve doğalgaz sektörlerinin devletleştirilmesi bulunuyor.