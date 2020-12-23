Perulu tarım işçileri otoyolu kapattı

Perulu tarım işçileri, tarım ürünleri ihracatının ve tarım endüstrisinin teşvikini öngören tasarının meclisten geçmemesi üzerine Pan Amerikan otoyolunu kapattı.

Telesur'da yer alan habere göre, ülkede tarım endüstri ve tarım ihracat şirketleri işçileri, hak gaspına onay veren önceki yasayı protesto etmek için Aralık ayı başında yolları kapatmıştı.

Protestoların ardından yasa yürürlükten kaldırılırken, meclis üyeleri tarım işçilerinin haklarının ve maaşlarının iyileşmesini öngören yeni tasarı hazırlamıştı.

Meclis üyelerinin yeni yasanın oylanmasının erteleyerek tasarıyı Ekonomi Komisyonu'na göndermesinin ardından tarım işçileri yeniden protestolara başladı.

Protestolar sırasında açıklama yapan Ica Tarım İşçileri Komitesi Başkanı, "Meclis bizimle dalga geçtiği için buradayız. Tarım işçileri günde 8,5 dolar alabilirken bizi 15 gün beklettiler. Bu adil değil" açıklamasında bulundu.

Peru hükümeti, protestolara müdahale için Ica ve La Libertad bölgelerine güvenlik güçlerini gönderdi.