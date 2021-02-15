Peru hükümetinde 'erken aşı' skandalı: Dışişleri ve sağlık bakanları istifa etti

Peru Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete, ülkede koronavirüs aşılama programının başlamasından önce aşı olduğunun ortaya çıkması üzerine istifa ettiğini açıkladı.

Kasım ayından bu yana görevde olan Astete, Cayetano Heredia Üniversitesi'nin aşı deneylerine katılma teklifi üzerine 22 Ocak'ta Çin'in Sinopharm aşısının ilk dozunu aldığını söyledi. Twitter'dan açıklama yapan Astete, "Yaptığım ciddi hatanın farkındayım, bu nedenle ikinci dozu almamaya karar verdim. Belirttiğim nedenlerden dolayı, devlet başkanına istifa mektubumu ilettim" dedi.

Peru Devlet Başkanı Francisco Sagasti, dün eski devlet başkanı Martin Vizcarra'nın da erken aşı olduğunun ortaya çıkması üzerine Sağlık Bakanı Pilar Mazzetti'nin istifa talebini kabul etmişti.

Yolsuzluk iddiaları üzerine Kasım ayında Peru Meclisi tarafından görevden alınan eski devlet başkanı Vizcarra, aşıyı klinik deneyler kapsamında olduğunu öne sürmüştü. Vizcarra'nın açıklaması Peru medyası ve kamuoyu tarafından yeterli bulunmamıştı.

Peru hükümet, yılın başında 38 milyon doz aşı alınması yönünde Sinopharm'la anlaşmaya varmıştı. Ülkeye 300 binden aşıdan oluşan ilk parti geçtiğimiz hafta varırken, ülkede aşılama programı geçtiğimiz hafta sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı.