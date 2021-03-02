Ankara'da yapılan eylemlere verdiği destekle bilinen eski Sayıştay Denetçisi Perihan Pulat, yaşamını yitirdi.

Yüksel'de KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerinin verdiği mücadeleye destek olmasıyla bilinen Pulat, İnsan Hakları Anıtı önündeki eylemlerde birçok kez gözaltına alınmıştı.

Pulat, 1 Mayıs 2018'de ağır şekilde polis şiddetine maruz kalmış, açılan davada Pulat'a saldıran polise sadece 3 bin lira ceza verilmiş, bu ceza da ertelenmişti.

'Her yerde gözlerimiz onu arayacak'

Pulat'la yılar öncesine dayanan yoldaşlığı bulunan yazarımız Kadir Sev, Pulat'ın yaşamını yitirmesi sonrası soL'a yaptığı açıklamada, "1972 yılından bu yana önce dostluk, sonra Türkiye İşçi Partisinden yoldaşımız. Bir ara yolumuz TKP'de kesişti. Eylemlere bizimle katıldı. Taşıdığı pankartları kendisi yapar\yazardı. Hemen hepsinde Behice Boran olurdu. Ailemizin dostuydu aynı zamanda. Her eylemde gözlerimiz onu arayacak. Mülkiyeliler Birliği önünde polis başını yere vurdu. Yaralandı ve bir daha kendine gelemedi. Çok şeyi hatırlamaz olmuştu. Özgün bir kişilikti. Her yerde gözlerimiz onu arayacak: Özleyeceğiz" ifadesini kullandı.