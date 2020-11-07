Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı’ndan sergi çağrısı

Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı bir açıklama yaparak inşaat işçilerinin şantiyelerde ağır ve kötü çalışmaya maruz kaldıklarını, yapılan çalışmayla inşaat işçilerinin çalışma ortamını ve yaşamını anlattıkları bir sergi yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Çalışmada ayrıca işçilerin ürettiği eserler, iş yaparken kullandığı araçlar, gurbette kurduğu ilişkiler, dostluklar, yaşadıkları soruna karşı verdikleri örgütlü tepki gibi temaların da yer alması hedefleniyor.

Açıklamada, “Bu serginin sanatçıları biz inşaat işçileri olacağız. Hepimizin ortak sergisi için fotoğraflarınızı bekliyoruz” denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

İnşaat İşçileri Fotoğraf Sergisi’ne çağrı

Değerli inşaat emekçisi,

Dünyanın her yerinde emekçiler çok zor süreçlerden geçiyor. Her sektörden işçinin ağır çalışma ve yaşam koşullarına maruz kaldığı bu dönemde inşaat işçileri de bundan geri kalmıyor. Salgında hastalıkla burun buruna çalışmak zorunda kalırken patronların fırsatçılığıyla karşılaşıyoruz. Patronlar lüks yaşamlarını toplumun gözüne sokarken, bizler ekmek parası için canımız pahasına çalışmak zorunda kalıyoruz.

Milyonlarca liraya satılan konutları üreten biz inşaat işçileri, geçimimizi sağlamak için ailemizden, sevdiklerimizden, memleketimizden kopup yılın belli zamanları gurbette çalışıyoruz. Özlemle, sevgiyle çocuğumuza, eşimize, ailemize kavuşmanın hasretini yaşıyoruz.

Yapılan lüks binaları, fabrikaları, okulları, hastaneleri, yolları, demiryollarını ve diğer bütün değerleri biz işçiler üretiyoruz.

Değerli insani ilişkiler kuruyor, iş arkadaşlarımızla paylaşımlarda bulunuyor, derdimizi, hasretimizi, tasamızı paylaşıyor, ekmeğimizi bölüşüyoruz.

İşçi emeğinin değerli olduğunu, işçi olmanın onurlu ve erdemli olduğunu, hangi koşullarda çalıştığımızı, yaşam alanlarımızı, ailemizden ayrılışımızı anlatan, çalıştığımız projelerin yer aldığı bir fotoğraf sergisi yapacağız.

Bu serginin sanatçıları biz inşaat işçileri olacağız. PE Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı ile beraber bütünlüklü bir sergi oluşturacağız.

Bunun için tüm inşaat işçilerinden fotoğraf bekliyoruz. Güncel olarak çekeceğimiz fotoğraflar, arşiv fotoğraflarımız, ürettiğimiz inşaat, şantiyedeki çalışma ve yaşam alanlarımız, çalışmak için gurbete gitmeden önceki aile vedalaşmamız, işçi direnişi, iş arkadaşlarımızla koğuşta geçirdiğimiz vakit ve sayamadığımız kadar genişlikte fotoğraf konusu…

Hepimizin ortak sergisi için fotoğraflarınızı bekliyoruz.

Fotoğrafların 15 Kasım 2020 tarihine kadar 05308356931 nolu WhatsApp hattına, gönderen kişinin adı soyadı, fotoğrafın hangi ülkede ve ilde olduğu, proje-şantiye adı ve tarih bilgilerinin belirtilerek gönderilmesi rica olunur.

Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]