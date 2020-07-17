Özel Fon’daki kaynaklar da kamu bankalarındaki Hazine hesabında toplanacak

Kamu bankalarına kaynak yaratmaya yönelik yeni bir adım daha atıldı. Kamuya ait tüm kurum ve kuruluşlarla İşsizlik Sigortası Fonu'na getirilen nakit varlıklarını kamu bankalarına yatırma zorunluluğu, borsa mağdurlarının paralarının değerlendirildiği Özel Fon'a da getirildi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, fon, artık nakit kaynaklarını en yüksek faizi veren bankalara değil, kamu bankalarının düşük faizli hesaplarına yatıracak. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Özel Fon mal varlığının yönetimi ile nemalandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelikte değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, Özel Fon'un mal varlığı Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamında yönetilecek ve nemalandırılacak.

Buna göre, yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların yatırımcılarının sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacaklarının kısmen ödenmesi amacıyla kurulan Özel Fon varlıkları da artık havuz hesabı olarak bilinen kamu bankalarına aktarılacak. Fon, kaynaklarını daha yüksek faiz verse de özel bankalarda değerlendiremeyecek.

300 milyon lirayı buluyor

Habere göre Özel Fon, bugüne kadar mevcut portföy yapısı ve ekonomik konjonktürü göz önünde bulundurarak, mevduat olarak değerlendirilecek tutarlar için, çalışılan bankalar ile görüşüyor vade ve faiz oranlarını alıyordu. Bankalardan alınan vade ve faiz oranları ekonomik gelişmeler ve beklentiler de dikkate alınarak değerlendirilip banka, şube ve vade seçimi yapılabiliyordu. Ayrıca fonun getirisi Hazine borçlanma kağıtlarından daha düşük olamıyordu. Fonun bugün itibarıyla 300 milyon lira civarında varlığı olduğu tahmin ediliyor.

İşsizlik fonu kaybetti

İşsizlik Fonu ilk kurulduğunda biriken kaynaklar Hazine kağıtlarıyla birlikte bankaların en yüksek faiz seviyesinden nemalandırılıyordu. Fon yönetimi, işsizin parasına yüksek getiri sağlandığını kamuoyuna açıklamak için aylık bültende düzenli olarak getirileri gösterdi.

Ancak fon gelirleri hazine tek hesabı kapsamına alınınca İşsizlik Sigortası Fonu'nun nema getirisi hızla düştü, enflasyonun bile altında kalarak reel kayıp yaşamaya başladı. Fon yönetimi bu kaybı kamuoyundan gizlemek için kayıp/kazanç tablosunu bültenden çıkardı.