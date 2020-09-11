Otelde tacize uğradı, polis 'rüya görmüş olabilirsiniz' dedi

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Kardelen Kamişli, Kırıkkale’de kaldığı otelin odasında Seyit Muhammet Sarı adlı kişinin tacize uğradığını söyledi.

26 yaşındaki elektrik-elektronik mühendisi Kamişli durumu sosyal medyadan anlattı. 155'i aradığında polislerin kendisine "Rüya görmüş olabilirsiniz hanımefendi, emin misiniz?" diye sorulduğunu söyledi. Kamişli, gelen polislerin "Barıştıralım sizi" dediğini de anlattı. Kamışlı daha sonra Sarı'dan şikayetçi oldu.

07.09.2020 tarihinde 1 geceliğine oda kiraladığım Kırıkkale Carmine Hotel’de yaşadığım bu olayı sizlerin de öğrenmesini istiyorum.



Pazartesi günü 18:30 sularında otele giriş yaptım. Markete gidip geldiğimde kapılarda bulunan ve her oda için ayrı ayrı verilen kartlı geçiş+ — kardelenkamisli (@kardelenkamisli) September 9, 2020

'Kadınları, tacizcileri ile barıştıramazsınız'

EMO Ankara Şubesi'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi kadın arkadaşımız Kardelen Kamişli Kırıkkale’de 07.09.2020 tarihinde, konakladığı Carmine Hotel’de odasına habersiz giren Seyit Muhammed Sarı isimli erkeğin tacizine ve saldırısına uğramıştır.



Kamişli gecenin bir yarısı odasına izinsiz girmiş bu erkek ile uykusundan uyanıp burun buruna kalmış ve sonrasında maruz kaldığı fiziksel saldırı ve tacize karşı yalnız başına mücadele vermek durumunda kalmıştır. Gece konakladığı odada gözünü açan meslektaşımız, karşısında kendisini izleyen bir şahsın olması üzerine, otel görevlilerini aramış, ardından 155i arayarak polise haber vermiş ancak hiçbir önleyici ya da koruyucu tedbir görmediği gibi aksine yaşadığı olay diğer kişiler tarafından kapatılmaya çalışılmıştır. Hotel çalışanları, lobide bulunan ve emniyet görevlisi erkekler tarafından gayri ciddi bir yaklaşım ile karşılaşmış, hatta sanki ortada bir dargınlık varmışçasına barıştırılması teklif edilmiştir.

Kadınları, tacizcileri ile barıştıramazsınız!

Kolluk kuvvetlerinin görevi kadınları tacizcileri ile barıştırmak değil tacizcilere karşı yasalarda belirtilen önlemleri alarak gerekli yasal incelemeleri başlatmaktır. Arkadaşımız olayı ayrıntılı bir şekilde sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaşmış, gerekli yasal süreci başlatmış ve ilgili mercilere şikâyetlerini oluşturmuştur.

Arkadaşımıza yönelik bu saldırı ve tacizin tek faili Seyit Muhammed Sarı değil aynı zamanda olaya gerektiği ciddiyetle yaklaşmayan hotel yetkilileri ve görevlileri, lobide bulunan diğer muhataplar ve tabi ki bir kadının şikâyeti üzerine olay yerine gelip görevinin gereğini yerine getirmeyen emniyet güçleridir. Başta Seyit Muhammet Sarı olmak üzere, otelde konaklayanların güvenliğini sağlamayıp odalarına girilmesine seyirci kalan Carmina Otel yönetimi ile çalışanlarının ve sessiz kalarak bu suça ortak olan herkesin cezalandırılması gerekmektedir.

Kadına yönelik taciz ve şiddet vakalarının pek çoğunda, yasalarda belirtilmiş olmasına rağmen gerekli koruma kararlarını ve tedbirleri almayan kolluk kuvvetleri, maalesef ki bu olayda da aynı yaklaşımı sergilemiştir.

EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi kadın arkadaşımız Kardelen Kamişli’ye yönelik bu saldırı ve tacizi kınıyor, olayın ve sonrasında ortaya çıkan ihmaller ve yanlışlar zincirinin yasal takibinde bulunacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz."