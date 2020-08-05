'Omuz ver, kadınlar yaşasın' diyenler Beşiktaş'ta buluştu: Kadınların kurtuluşu sosyalizmde

TKP'nin ve Komünist Kadınlar'ın çağrısıyla İstanbul'da Beşiktaş Meydanı'nda basın açıklamasında buluşan kadınlar "Emekçiyiz, kadınız yobazlara karşıyız", "Kadınların katili patron düzeni" sloganları attı.

'İstanbul Sözleşmesi'nin geri çekilmesi de sorunun bir sözleşmeden ibaret sunulması da kadına saldırı'

TKP Merkez Komite üyesi Senem Doruk burada yaptığı açıklamada "İstanbul Sözleşmesi'nin geri çekilmesi kadına yönelik büyük bir saldırıdır. Ama bunun yanında kadına şiddetin, cinayetin tek başına İstanbul Sözleşmesine sıkıştırılması, bundan ibaret sayılması da aynı şekilde kadına bir saldırıdır. Bizim bu saldırıya karşı kadın sorununun temelini göstermemiz, dayanışmayı büyüterek mücadeleyi yükseltmemiz gerekiyor. Bu bizim görevimizdir" dedi.

'Kadınların özgür ve eşit olduğu bir düzen kuracağız'

Dün TKP ve Komünist Kadınlar'ın bir çağrı yaparak kadın erkek herkesi "Omuz ver, kadınlar yaşasın" diyerek sokağa çıkmaya davet ettiğini hatırlatan Doruk "Talebimiz çok net. Biz kadınların kurtuluşunun bu düzenin yıkılmasından geçtiğini biliyoruz. Sözleşmeler kadınları yaşatamaz. Düzen kadına düşman oldukça, düzen sömürü üzerine kuruldukça kadına şiddet, kadın cinayetleri son bulmayacaktır. Eğer kadına şiddetin, kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyorsak bu çürümüş düzeni hep birlikte yıkacağız. Yerine yenisini kuracağız ki o kurduğumuz düzende kadına sömürü olmayacak, kadınlar güvencesiz çalıştırılamayacak, kadınlar özgür ve eşit olacak. Kadınlar yaşayabilecekler, bugünkü gibi ölüme mahkum olmayacaklar. Biz kadınların yaşayacakları bir düzen kuracağız" dedi.

Doruk "Kadınların kurtuşu sosyalizmde" diyerek tüm kadınları, gençleri, emekçileri TKP'ye omuz vermeye çağırdı. Doruk "Çağrımızdır, TKP'ye kadınlar güç versin, kadın cinayetleri son bulsun, artık tek bir kadın bile ölmesin" dedi.