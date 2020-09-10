Muğla'da torpil yapmayı reddeden müdür vekilinin ölümü Meclis gündeminde

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, önceki gün yaşamını yitiren Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş’ın ardından, fenalaşıp ölmesine sebep olan torpil baskısı iddiasını, yazılı olarak yanıtlaması istemiyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sordu.

Girgin, “Muğla değerli bir eğitimcisini, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü’nde müdür vekilliği yapan Hüdayi Baş’ı kaybetti. Basında yer alan iddialara göre, Baş’ın fenalaşarak hayatını kaybetmesinin nedeni, 4 kişilik usta öğretici kadrosu için açılan sınavlarda torpil yapmak istememesi üzerine, çeşitli düzeydeki Milli Eğitim yöneticilerinden baskı görmesiydi” dedi.

Soru önergesinde, Baş’ın ölmeden önce hazırladığı dilekçeden alıntılar da yapan Girgin “Bu yaşanan üzücü olayların bütün açıklığıyla ortaya konulmaması ve eğer iddialar doğruysa sorumluların hukuk önünde hesap vermemesi halinde, Milli Eğitim sistemimizin liyakat esasına göre işleyip işleyemediğine dair vahim bir kuşku doğacaktır” dedi.

Girgin “Güreşçiden banka yöneticisi yapılan bir ülkede, Hüdayi Baş gibi yiğit insanlar olmasa; esasen vatandaşa hizmet kapısı olan kurumlarımız tamamen iktidarın arpalığına dönecek. Hüdayi Baş’ın şahsında, liyakati esas alan, alnının akıyla görev yapan eğitimcilerimizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu iddiaları titizlikle araştırması gerektiğini ve eğer iddialar doğruysa hesap sorulması gerektiğini vurgulayan Girgin, “Dürüstlüğün sonu ölüm, sürgün, ceza olursa, kamuya ve adalete olan güven azalır. Bu durumdan vatandaşlar olarak hepimiz zarar görürüz” dedi.

Eğitim yöneticiliğinde atama yerine seçim

"Eğitim yöneticiliği sistemimizi, siyasallaşmış kadrolardan arındırmalı, liyakati esas alan bir modele dönüştürmeliyiz” diyen Girgin, “Sendikalarımız bunun yolunun da eğitim yöneticilerinin belirlenmesinde mülakat gibi doğrudan 'torpil' çağrıştıran yöntemlere son verilmesinden ve eğitim yöneticilerini yukarıdan atamak yerine, her okulun kendi yöneticisini kendisinin bütün eğitim bileşenlerinin katılımıyla ve demokratik seçimler yoluyla seçmesinden geçtiğini vurguluyorlar” dedi.

Ziya Selçuk'a sorular

Girgin TBMM Başkanlığı’na teslim ettiği soru önergesinde, şu soruları sordu: