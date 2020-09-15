Mimarlar Odası: Saraçoğlu’nu katletmenize izin vermeyeceğiz

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Cumhuriyet'in ilk toplu konut projesi ve kent merkezindeki ender nefes alma mekanlarından olan Saraçoğlu Mahallesi için açtığı dava sonucu bölgeye "dönüşüm" adı altında otopark yapılmasını içeren Koruma Amaçlı İmar Planı iptal ettirmişti. Oda, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na karşı açtığı davada, bakanlığın Ankara 23. İdare Mahkemesi’nin istediği bilgi ve belgeleri göndermediğini mahkemenin ikinci kez bilgi ve belge istediğini bildirdi.

'Bilgi ve belgeleri gönderin, mahkeme karar versin'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın süreci uzatmaya çalıştığını belirterek, "Mahkemenin istediği evrakları, bilgi ve belgeleri gönderin, mahkeme karar versin. Hukuksal süreci geciktirmeyin" dedi.

Candan, bir çivi dahi çakılmaması gereken tescilli kültür varlığı olan Saraçoğlu için restorasyon skandallarıyla ünlü Gür yapı ile sözleşme imzalandığını hatırlatarak, "Pandemi günlerinde rant peşinde koşan Covid fırsatçılarının Saraçoğlu’nu katletmesine izin vermeyeceğiz. Saraçoğlu sahipsiz değildir. Ankara'nın 'bize ait' en önemli kamusal mekânı olan Saraçoğlu Mahallesi’ne sahip çıkılmalı, altına otopark yapılmadan, taşıdığı tüm değerlerle mahalle korunarak, kamusal kullanıma kazandırmalı ve gelecek kuşaklara aktarılmalıdır" diye konuştu.