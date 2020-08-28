Milli eğitim kaosa hazırlanıyor: 3 hafta kaldı

Devlet okullarında yeni öğretim yılına hazırlık için öğretmenlerin katıldığı seminer haftası tamamlandı. Seminer haftası boyunca Covid-19 taşıdığı test sonucunda ortaya çıkan ve okulda toplantılara katılmış öğretmenler ve karantinaya alınan okullar gündem olurken, 21 Eylül olarak duyurulan açılış tarihine 3 hafta kala öğretmenler büyük belirsizliklerle haftasonuna girdi.

Bakanlığın okullara yolladığı "Okul çalışma planı" konulu yazılarda 14 - 21 Eylül haftası, yüzyüze eğitim hazırlığı için ayrılmış görünüyor. Öte yandan bu hafta da dahil olmak üzere çalışma planında ağırlıklı yeri "uzaktan eğitimin yürütülmesi" ile ilgili hazırlıklar tutuyor. 2 hafta boyunca öğretmenlerin yapacağı çalışmalar içinde uzaktan eğitimle ilgili planlama ve hazırlıklara özel bir yer veriliyor.

Bakanlık gün içinde Habertürk tarafından yapılan "MEB'den yüz yüze eğitim duyurusu" başlıklı haber için bir düzeltme de yayımladı. Basın iletişim grubundan gazetecilere atılan mesajda, "Habertürk Televizyonu tarafından servis edilen 'MEB’DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM DUYURUSU' şeklindeki son dakika haberi, gerçeği yansıtmamaktadır." denildi ve 21 Eylül’de hangi sınıf düzeylerinin “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak yüz yüze eğitime başlayacağının netleşmemiş olduğu vurgulandı.

Netleşmemiş olanları biliyoruz, netleşen ne?

Görüştüğümüz öğretmenler ve okul yöneticilerinin kurdukları ortak cümle şu oldu: Pazartesi günü ne yapacağımızı bilmiyoruz.

Bakanlığın şimdiye kadar ilettiği talimatlara göre öğretmenlerin tamamının okula gelmesi gibi bir zorunluluk görünmüyor. Bu hafta "telafi kursları" devam edecek. Bunlar için öğrenci ve öğretmenlerden tercih başvuruları alındı. Öte yandan görüştüğümüz bir öğretmen, bu başvurulara göre derslerin nasıl yapılacağının belli olmadığını, sınıflarla ilgili hiçbir hazırlığın yapılmadığını söyledi.

İç Anadolu'da bir büyükşehirde okul müdürlüğü yapan bir öğretmense bakanlık genelgelerine göre öğretmenlere okula gelmeleri gerekmediğini söyleyen ya da tersine öğretmenlernden okula gelmelerini isteyen meslektaşlarının bulunduğunu, bir yoruma göre uzaktan eğitim için evinde olanakları bulunan öğretmenlerin okula gelmesinin istenmediğini, bu imkanlara sahip olmayan öğretmenlerin okula gelmelerinin uygun görüldüğünü anlattı. "Okullarda uzaktan eğitim için öğretmenlerin kullanabileceği araçlar var mı?" sorumuza "Yok. Bizde yok. Pek çok okulda akıllı tahta bile yok artık" yanıtını verdi.

21 Eylül için tarih verilen ortaokul ve liselerde şu anda yürüyen çalışmalarsa öğrendiğimiz kadarıyla şöyle:

- Sınav sınıfları olarak bilinen 8. ve 12. (orta ve lise son) sınıflar için telafi kursları bu hafta başlayacak. Buna göre öğrenci ve öğretmenlerin tercihlerine göre sınıflar oluşturuluyor. Ders saatleri ya da fiziki koşullar konusundaysa her şey belirsiz.

- Sorumluluk sınavları yapılacak. Geçen yıl ikinci dönem öğrenciler otomatik olarak geçer not almış sayıldı ama ilk dönem kırık not almış olanların geçmiş sayılabilmeleri için sorumluluk sınavlarını vermeleri gerekiyor. Önceki senelerden "dersi" kalan öğrenciler de sorumluluk sınavlarına girecek.

Bu sınavların nerede ve nasıl yapılacağı da şu anda belirsiz.

'Uzaktan yapın da nasıl yaparsanız yapın'

- Bakanlığın ilettiği çalışma programına göre bir dizi konuda öğretmenlerden hazırlıklar yapmaları isteniyor.

Bu hazırlıklar arasında veli görüşmeleri de var. Bunlar şu şekilde tanımlanıyor:



Veliler ile iletişime geçilerek okulda yapılanların ve yapılacakların (uzaktan eğitim, yüzyüze eğitim, hijyen ve güvenlik önlemleri, uyum programları gibi) açıklanmasına yönelik toplantılar gerçekleştirilecektir. Salgına yönelik tedbirler kapsamında veli bilgilendirmelerinin bireysel veya küçük gruplarhalinde dönüşümlü, sınıf ve kademelere göre farklı zaman diliminde programlanmış görüşmeler ya da çevrimiçi-sosyal medya gibi elektronik ortamda üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Öğretmenlere velilerle yapacakları hazırlık görüşmelerini "çevrimiçi-sosyal medya gibi elektronik ortamda" yapmayı salık veren bakanlık, bunun için uygun gördüğü güvenli platform ve yazılımlar hakkında herhangi bir bilgi iletmiş değil.