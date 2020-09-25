Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Meslek liselilerin staj sömürüsü devam edecek

Milli Eğitim Bakanlığı, meslek lisesi öğrencilerinin 28 Eylül’den itibaren stajlarına başlayabileceklerini duyurdu. Meslek lisesi öğrencileri için pandemiye rağmen uzaktan eğitimde de staj sömürüsü devam edecek.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla mesleki eğitime ilişkin illere yazı gönderildi. 

Yazıda, Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin; işletmenin talebi, velisinin izni ve işletmelerin Covid-19 salgınına yönelik tedbirleri alması şartıyla 28 Eylül'den itibaren işletmede beceri eğitimi veya stajlarına başlayabileceği belirtildi.

İşletmelere gönderilemeyen öğrencilerin ise Covid-19 salgınına yönelik tedbirler alınarak, 'İşletmede Beceri veya Meslek Eğitimi' derslerini okullarında yapabileceği söylendi.