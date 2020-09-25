Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Meslek liselilerin staj sömürüsü devam edecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla mesleki eğitime ilişkin illere yazı gönderildi.
Yazıda, Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin; işletmenin talebi, velisinin izni ve işletmelerin Covid-19 salgınına yönelik tedbirleri alması şartıyla 28 Eylül'den itibaren işletmede beceri eğitimi veya stajlarına başlayabileceği belirtildi.
İşletmelere gönderilemeyen öğrencilerin ise Covid-19 salgınına yönelik tedbirler alınarak, 'İşletmede Beceri veya Meslek Eğitimi' derslerini okullarında yapabileceği söylendi.