Meserret Otel’de darp edilen işçiler Kod-29'la işten çıkarıldı

Geçtiğimiz günlerde 30 avro çaldıkları iddiasıyla patronun hakaret ve tehditlerine maruz kalarak darp edilen iki Meserret Otel işçisi Kod29 ile işten çıkarıldı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı aracılığıyla bir video yayınlayan işçiler, yıllardır çalıştıkları şirkette haksız yere hırsızlıkla suçlandıklarını, bu da yetmezmiş gibi darp edildiklerini ifade etti. İşçiler tüm otel çalışanlarını mücadelelerine ortak olmaya, dayanışmaya çağırdı.

📢Hem darp edilen hem de Kod-29'la işten çıkarılan Meserret Otel işçileri:



"2 yılın sonunda mı hırsız olduk. Hakkımız olan tazminat ve maaşlarımızı istiyoruz. Yüzümüze vurulan kara leke #Kod29 'un silinmesini istiyoruz." @OtelSma#Kod29Kaldırılsın



👇https://t.co/wV1P4K3fHQ pic.twitter.com/c4DK8ptIzi — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) April 7, 2021

Yayınladıkları videoda işçiler, "2 yılın sonunda mı hırsız olduk? Hakkımız olan tazminat ve maaşlarımızı istiyoruz. Yüzümüze vurulan kara leke Kod29'un silinmesini istiyoruz" dedi.

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