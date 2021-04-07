Meserret Otel’de darp edilen işçiler Kod-29'la işten çıkarıldı

Meserret Otel işçileri hem darp edildi hem de Kod-29'la işten çıkarıldı.

Patronların Ensesindeyiz

Geçtiğimiz günlerde 30 avro çaldıkları iddiasıyla patronun hakaret ve tehditlerine maruz kalarak darp edilen iki Meserret Otel işçisi Kod29 ile işten çıkarıldı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı aracılığıyla bir video yayınlayan işçiler, yıllardır çalıştıkları şirkette haksız yere hırsızlıkla suçlandıklarını, bu da yetmezmiş gibi darp edildiklerini ifade etti. İşçiler tüm otel çalışanlarını mücadelelerine ortak olmaya, dayanışmaya çağırdı.

Yayınladıkları videoda işçiler, "2 yılın sonunda mı hırsız olduk? Hakkımız olan tazminat ve maaşlarımızı istiyoruz. Yüzümüze vurulan kara leke Kod29'un silinmesini istiyoruz" dedi.

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