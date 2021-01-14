Menemen Belediyesi'ni kurayla alan AKP'den top atışıyla kutlama

İzmir'in Menemen Belediyesi'ne dün yinelenen kurayla başkanvekilliğine gelen AKP'li Aydın Pehlivan'ın ilk icraatı belediyeye AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın büyük bir fotoğrafını getirmek oldu.

Başkanvekilliği iptal edilen CHP'li Deniz Karakurt dün akşam ilçede 5 pare havan topu da atıldığını belirterek, “Adaleti, valiyi baskı altında tutmuşsunuz. Hileli bir seçim kazanmışsınız bir de top atıyorsunuz. Bu neyin sevinci” diye tepki gösterdi.

Menemen'de aylar süren belirsizliğin ardından dün tekrar ettirilen kurayı kazanıp başkanvekili olan AKP'li Aydın Pehlivan, partililerle birlikte sabah namazını kıldıktan sonra belediye binasına yürüdü. Pehlivan ve beraberindekiler, yanlarında getirdikleri büyük bir Erdoğan fotoğrafı ile birlikte belediye başkanlığı makamına geçti. Pehlivan burada, kurayı çeken İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'dan görevi teslim aldıktan sonra tek tek partililerin tebriklerini kabul etti.

İlk kurada başkanvekili seçilen ancak mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı ile görevi iptal edilen CHP'li Deniz Karakurt dün akşam saatlerinde Menemen'de 5 pare top atışı yapıldığını belirterek “Adaleti, valiyi baskı altında tutmuşsunuz. Hileyle bir yeri ele geçirmişsiniz. Hileli bir seçim kazanmışsınız. Bir de top atıyorsunuz. Bu neyin sevinci. Bizi, kendimizin bile çağırmadığı davulcularla yürüdük diye eleştirmişlerdi. Kendileri hiç sıkılmadan top atıyor” dedi.

ANKA'nın haberine göre seçim sonuçlarına ilişkin açılan davanın henüz sonuçlanmadığını belirten Karakurt, “Şu an yapılan işlem hukuksuzdur. Ortada kazanılmış seçim yok. 55 bin oy aldığımız Menemen'de bu yapılan hareketler bizi çok incitti” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Menemen belediye başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından başkanvekilliği için belediye meclisinde yapılan seçimlerde İYİP ve CHP'li üyelerin çoğunlukta olmasına karşın AKP ve CHP'li adaylara eşit oy çıkmış ve kura çekimine gidilmişti. İlk kurada CHP'li aday Karakurt başkanvekili seçilmiş ancak AKP'nin şekil yönünden itirazı üzerine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Dün İzmir Vali yardımcısı tarafından ikinci kez kura çekimi yapılmıştı. Kura sonucunda AKP'li aday Aydın Pehlivan başkanvekilliğine getirilmişti.