Menemen'de yinelenen başkanvekili kurasından AKP'li aday çıktı

İzmir'de Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından başkanvekilinin belirlenmesi için kura çekimi bugün İzmir Vali yardımcısı Hulusi Doğan'ın başkanlığında yapıldı. Kura çekimi sonucu başkanvekili AKP'nin adayı Aydın Pehlivan olarak belirlendi.

Aksoy'un tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde CHP ve İYİP'li üyelerin çoğunluğu ellerinde bulundurmalarına karşın CHP ve AKP'nin adayı eşit oy almış ve kura çekimine gidilmişti. Kuradan CHP'nin adayı Deniz Karakurt'un çıkmasının ardından AKP kuraya şekil yönünden itiraz etmiş ve mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı.

İzmir Valiliği tarafından başkanvekili olarak görevlendirilen İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan bugün Menemen Belediye Meclisini ikinci kez olağanüstü topladı.

CHP'den toplantıya sadece başkanvekili adayı Deniz Karakurt ve CHP İlçe Başkanı Turan Erdoğan katılırken, İYİP meclis üyeleri toplantıya katılmadı. AKP'li ve MHP'li meclis üyeleri ise toplantıya katıldı.

Toplantı yeter sayısı olan dörtte bir çoğunluğun sağlanmasının ardından gündemin tek maddesi olan başkanvekilliği için kura çekimine geçildi.

AKP'nin adayı Aydın Pehlivan ve CHP'nin adayı Deniz Karakurt'un isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar katlanarak siyah bez bir torbaya konuldu. Doğan tarafından yapılan kura çekimi sonucu başkanvekili olarak AKP'nin adayı Aydın Pehlivan belirlendi.

Toplantının ardından belediye dışında toplanan AKP'lilerin tekbir getirmeleri dikkat çekti.