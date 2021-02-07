Melih Bulu bir rektör yardımcısı daha atadı

Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Melih Bulu bugün rektör yardımcılığına bir atama daha yaptı. Bulu, Prof. Mehmet Naci İnci'yi rektör yardımcılığına atadı.

soL'un edindiği bilgiye göre İnci bu göreve kendisi talip oldu. İnci'nin üniversitedeki akademisyenlere e-posta göndererek "yönetimle iletişim kanallarını açık tutup sürdürmek, genç akademisyenleri korumak, eğitim ve araştırma durmasın diye" aday olduğunu duyurduğu öğrenildi.

2018'de katıldığı bir nikahta dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman, AKP'li milletvekili Ömer Faruk Öz ve A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen ile birlikte nikah şahitliği yapan Mehmet Naci İnci'nin Twitter hesabını kapattığı görüldü. İnci Twitter hesabından Ayasofya'nın cami olarak açılışını kutlamış ve "86 yıllık özlem sona erdi" mesajını paylaşmıştı.

Melih Bulu daha önce de rektör yardımcılığına Gürkan Kumbaroğlu'nu atamıştı. Kumbaroğlu görevi reddetmedi ve Twitter hesabındaki profil bilgisine "Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı" unvanını ekledi. Bulu'nun rektör danışmanı olarak atadığı Deva Partili Oğuzhan Aygören ise danışmanlığı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.