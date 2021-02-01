Melih Bulu sonunda atayacak yardımcı ve danışman buldu

Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li kayyum Melih Bulu'nun rektör atanmasına karşı protestolarda bugün onlarca öğrenci gözaltına alınırken, Bulu sonunda kendisine yardımcı ve danışman buldu.

Melih Bulu'nun imzasıyla Boğaziçi Rektör Yardımcısı olarak Gürkan S. Kumbaroğlu atandı.

Soylu ve Zeybekçi nikah şahidi olmuştu

Bulu ayrıca rektör danışmanlığına da Oğuzhan Aygören'i atadı. Aygören Deva Partisi üyesi. Denizli'de eski DYP'li belediye başkanı Ali Aygören'in oğlu olan Oğuzhan Aygören'in nikah şahitliğini 2018'de dönemin Ekonomi Bakanı olan Nihat Zeybekçi ile halen İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu yapmıştı.

O nikahtan bir kare basında şöyle yer almıştı:

Nikahtaki davetlilerden dikkat çeken bir isim de BİMEKS'in işçi düşmanı patronu Prof. Dr. Akgiray'dı.

Aygören de zaten Akgiray'a olan sevgi ve saygısını gizlemiyor:

Sevgili Vedat Akgiray hocamın “Good Finance” isimli kitabı yayınlandı. Söylediklerini mutlaka dikkate almanızı öneririm. https://t.co/7Vt843Yjz1 — Oguzhan Aygoren (@oguzhan) June 29, 2019

Melih Bulu'nun aynı zamanda üniversite bünyesinde kurulmuş Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü de olan Aygören'le üniversitenin çalışmalarının piyasaya daha fazla açılmasında iyi bir ekip olmayı planladığı tahmin ediliyor.

AKP'den ayrılan Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'ne düzen muhalefeti tarafından verilen değer biliniyor. Aygören Deva Partisi üyesi.