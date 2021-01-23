Küba Covid-19'la nasıl mücadele ediyor?

Jose Marti Küba Dostluk Derneği Antalya temsilcisi Dr. Cem Taylan Erden, YÖN Radyo’da Ulaş Can’ın konuğu oldu.

Küba’nın Covid-19 pandemisi ile nasıl başa çıktığı hakkında bilgi veren Dr. Erden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Küba’da Mart ayından itibaren yaklaşık yirmi bin kişi Covid-19 virüsü ile enfekte oldu. Küba’nın koruma ve önleme odaklı halk sağlığı sistemi ile tespit edilen vakalar, belirti gösterip göstermediklerine bakılmaksızın hastaneye yatırıldı ve yakından izlendi.

Küba’nın biyoteknoloji sektöründeki başarıları sayesinde ürettiği ilaçlar da hastalığın şiddetli seyrettiği olgularda ölüm oranlarının düşmesini sağladı. Küba’da Covid-19 virüsüne karşı üretilen aşıların klinik çalışmaları da tamamlanmak üzere.

Kübalı bilim adamları bu aşıların Latin Amerika’nın yoksul halklarını hastalıktan korumak için kullanılacağını açıkladılar.

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