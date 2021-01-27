Küba 2021'de tüm vatandaşlarını aşılayacak

Kübalı bilim insanları, 2021 yılında ülkede tüm nüfusa aşı yapılacağını duyurdu.

Granma'da yer alan habere göre, Kübalı ilaç şirketi BioCubaFarma'nın başkanı Dr. Eduardo Martínez Díaz, ABD'nin adaya dönük ablukasının artmasına karşın ülkesinin tüm nüfusu aşılayacak ilk ülke olacağını söyledi.

Finlay Aşı Enstitüsü Genel Direktörü Dr. Vicente Vérez Bencomo, ülkenin Covid-19'a karşı geliştirilen Soberana 02 aşısından 100 milyon doz üretim kapasitesi oluşturmaya hazırlandığını kaydetti.

Pedro Kourí Tropikal İlaç Enstitüsü'nde görevli epidemiyoloji uzmanı Dr. María Eugenia Toledo Romaní'yse, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkesine dönük yaptırımlarını kınadı ve bu yaptırımların aşı üretim kapasitesini artırmayı zorlaştırdığını söyledi.

Toledo, "Faz 3 çalışmalarını gerçekleştirebilmek için gerekli ölçümleri yapabilmeli ve üzerinde karşılaştırma yapabileceğimiz gerekli istatistiki verileri elde edebilmeliyiz" diye ekledi.

Küba'da Covid-19 aşısı adayı Soberana 02'nin Faz 2b denemeleri Havana'nın La Lisa ve Plaza de la Revolución bölgelerinde sürüyor.