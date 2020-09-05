Küba'nın Covid-19 aşısı Soberana, klinik denemelerin ilk aşamasında

Küba'nın geliştirdiği Covid-19 aşısı adayı olan Soberana için geçtiğimiz hafta itibariyle klinik denemelere başlanıldı. Küba'nın aşı adayı Soberana'nın kesin doğrulaması için klinik denemelerin ilk aşaması, 24 Ağustos'ta, 19 ile 59 yaşları arasında 20 gönüllüye aşının uygulanmasıyla başladı.

Hafta boyunca, aşı adayının güvenliği değerlendirildi ve bulgular Kamu İlaç Kontrol Merkezine (Cecmed) sunuldu; bu, 60 ila 80 arasındaki yaş grubundan eşit sayıda denek ile denemelere başlama yetkisinin önünü açmakta.

İkinci aşamanın 30 Ekim'de başlayarak 19 ile 80 yaşları arasındaki toplam 676 gönüllüye ulaşması bekleniyor. Klinik araştırmaların 2021'in başlarında sonuçlanacağı ve sonuçlar Şubat ayında yayınlanacağı ön görülüyor.

Küba menşeli Granma'da yer alan habere göre, çalışmaya katılmak için, gönüllüler bilgilendirilmiş bir rıza sözleşmesi imzalamalı ve sağlıklı olmalı, ancak deneylere iyi kontrol edilen kronik hastalıkları olan bireyler de dahil edilmiş durumda. Dikkate değer noktaysa, aday aşı Soberana'nın daha önce insanlarda, özellikle de projenin araştırmacılarından üçünde, advers reaksiyonlar için test edilmiş ve çok olumlu sonuçlar vermiş olmasıdır.

Bu dönüm noktasından önce, farmasötik aşama, aşı adayının hayvanlarda test edilmesiyle başarılı bir şekilde tamamlandı ve bir sonraki adımı mümkün kılan bulgular sağlandı.

Finlay Aşı Enstitüsü direktörü Vicente Vérez Bencomo, Küba bilimsel çalışmalarının diğer aşıların geliştirilmesinde kazandığı deneyimlerin mevcut çaba için gerekli olduğunu kanıtladığını ve ayrıca dünyada hüküm süren pandemik koşullar göz önüne alındığında, uluslararası düzenleyici sisteme uyarlamalar yapıldığını belirtti.

Kamu teşebbüsleri grubu BioCubaFarma tarafından sağlanan bilgilere göre, klinik deneyler umulan sonuçları verirse, o zaman resmi olarak Küba’nın Covid-19 aşısı olacak Soberana için büyük ölçekli bir üretim stratejisi hazırlanmış durumda.

Küba'nın aşı adayı, klinik deneyler için izin alan Latin Amerika ve Karayipler'deki ilk, dünyadakiyse 30. aşı konumunda.