Kremlin: Ermenistan'a ya da Azerbaycan'a olan destek sadece çatışmayı arttırır

Türkiye'nin daha önce Bakü'ye hem savaş alanında hem de müzakere masasında destek vermeye hazır olduğunu belirtmesi üzerine Rusya Devlet Başkanlığı sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında çıkan yangını körüklememesi gerektiğini vurguladı.

AKP hükümeti aynı zamanda "Azerbaycan topraklarına yapılacak herhangi bir saldırının da Türkiye'ye yönelik bir saldırı olduğunu" dile getirmişti.

Peskov, Ermenistan ve Azerbaycan'ı müzakerelere geri dönmeye çağırdı. Peskov şöyle konuştu:

"Kremlin, her şeyden önce acil ateşkes ihtiyacını vurguluyor. Herhangi bir askeri destek veya askeri faaliyetle ilgili herhangi bir açıklama kesinlikle yangını körüklüyor. Buna kesinlikle karşıyız ve bu şekilde bir konuyu sunmaya katılmıyoruz"

Peskov doğrudan isim vererek, "Türkiye gibi başta ortaklarımız olmak üzere bütün ülkeleri, çatışan taraflar arasında ateş kesmeye ve bu uzun süredir devam eden ihtilafta siyasi ve diplomatik yollarla barışçıl bir çözüme dönmeye ikna etmesi için her şeyi yapmaya çağırıyoruz" dedi.