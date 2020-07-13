Kremlin: Erdoğan, Putin'e Ayasofya için garanti verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefon görüşmesine ilişkin Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan'a ibadete açılan Ayasofya hakkındaki endişelerini anlattı. Erdoğan'ın da Hristiyanlar için kutsal olan yerlerin korunacağının garantisini verdiği belirtildi.

Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin’le telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre Putin Erdoğan’a, Ayasofya’nın müze statüsünün kaldırılarak camiye dönüştürülmesinin Rusya’da ülkesinde büyük tepki yarattığını iletti. Kremlin açıklamasına göre Erdoğan da Rusya liderine, ‘isteyen herkesin Ayasofya’ya girebileceğinin ve Hristiyanlar için kutsal olan yerlerin korunacağının garantisini’ verdi.

Sputnik’in aktardığına göre, Putin görüşmede, kararın ülkesinde yarattığı ‘büyük toplumsal tepkiyi’ iletti. Kremlin’e göre Erdoğan da bunun karşısında ‘gereken açıklamayı yapıp yabancı ülke vatandaşları dahil dileyen herkesin Ayasofya’ya girebileceğinin ve Hristiyanlar için kutsal olan objelerin korunacağının garantisini verdi.

Türk tarafının isteği üstüne gerçekleştiği belirtilen telefon görüşmesinde ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı, Rusya’da gerçekleştirilmesi planlanan anayasa reformu için ülke genelinde yapılan oylamanın başarılı bir biçimde sonuçlanması nedeniyle Putin’i tebrik etti.

Bunun yanında telefon görüşmesinde, Suriye’deki çatışmaların sona ermesi adına Astana üçlüsü mekanizması dahil, ortak çabaların genişletilmesinin önemi üstüne konuşuldu. Putin ile Erdoğan, Rusya ve Türkiye savunma bakanlıkları üstünden Suriye’nin kuzeydoğusunda ve İdlib’de yapılan işbirliğine ‘yüksek not verdiler’.

Rusya ve Türkiye liderlerinin gündeminde Libya da yer aldı. Libya’da askeri güç kullanımının bir an önce sonlanması ve müzakere sürecine geri dönülmesinin gerekliliği üstünde duruldu. Ayrıca liderler, bu konudaki ortak siyasi-diplomatik çabaları aktif hale getirmek konusunda anlaştı.