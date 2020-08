Kosova, tarihi Ortodoks manastırının ortasından yol geçirmeye girişiyor

Batılı büyükelçiler, tarihi bir Sırp Ortodoks manastırının etrafındaki koruma altındaki bir bölgeden geçen bir yolun inşası konusunda Kosova'yı kendi yasasına saygı göstermeye çağırdılar.

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD'den büyükelçiler, AB, NATO'nun Kosova misyonu KFOR (Kosova Gücü) ve AGİT'ten temsilcilerle birlikte Perşembe günü Kosova makamlarını ülkenin "özel koruma bölgeleri" yasasına saygı göstermeye çağırdılar. Sırp Ortodoks manastırının yakınında inşa edilen yol mevcut kanunlara aykırı.

Batılı diplomatların açıklaması, büyükelçilerin yolun inşa edildiği Deçan / Deçani bölgesini ziyaret etmeleri ve belediye başkanı Bashkim Ramosaj ve Sırp Ortodoks Visoki Dečani manastırının başrahibi Sava Janjić ile görüşmelerinin ardından geldi.

Yapılan ortak açıklamada "Tarafları, herhangi bir eyleme geçmeden önce, özellikle 2008 Özel Koruma Bölgeleri Yasası olmak üzere Kosova yasalarına sıkı bir şekilde uymaya ve kalan endişeleri Uygulama ve İzleme Konseyi (IMC) çerçevesinde ele almaya çağırıyoruz." denildi.

Statement from the Heads of Mission of France, Germany, Italy, the United Kingdom, and the US, Aug 27, 2020, after their visit to Decan/i Municipality and the Monastery and discussions on all current issues. Rule of law is strongly supported #Kosovo https://t.co/aObZ2SjPpt