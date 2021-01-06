Körfez'de Katar'la 'normalleşme' anlaşması: ABD, İran ve Türkiye'den mesajlar

Suudi Arabistan'ın Ula kentinde dün düzenlenen Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) yıllık zirve toplantısında imzalanan anlaşmayla Körfez ülkelerinin Katar ile ilişkileri yeniden tesis etmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Zirve sonrası KİK üyesi Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt ve Katar arasında imzalanan Ula Bildirisi'nde Körfez ülkeleri arasında işbirliğinin yeniden tesis edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı kaydedildi ancak anlaşmanın ayrıntıları açıklanmadı.

2017 yılında Körfez ülkelerinin Katar'a yönelik başlattığı ambargoların kaldırılması sinyali verilen anlaşma sonrası, ABD ve Türkiye'den "memnuniyet" açıklamaları gelirken, İran Katar'ı "cesur direnişinden" ötürü kutladı.

Katar'la diplomatik ilişkiler yeniden kurulacak

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, anlaşmanın ardından ABD'ye ve Kuveyt'e arabuluculuklarından ötürü teşekkür etti ve Ula Bildirisi'nin "Körfez, Arap ve İslam birliği ile istikrarını teyit ettiğini" söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan el Suud da açıklamasında, Suudi Arabistan ile üç Arap müttefikinin Katar ile "tüm bağları yeniden kurma" üzerinde görüş birliğine vardığını belirtti.

Suudi Dışişleri Bakanı, zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında, diplomatik ilişkiler ve diğer bağların yeniden kurulmasını güvence altına alan anlaşmanın uygulanması ve taraflar arasında uçuşların yeniden başlaması için "siyasi irade ve iyi niyet" olduğunu söyledi, "Bugün olan şey tüm görüş ayrılıkları dosyasının kapatılması ve diplomatik ilişkilerin tamamen geri dönmesidir" diye konuştu.

Zirveye Trump'ın damadı Kushner de katıldı

Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad el Tani uzun bir sürenin ardından ilk kez zirve toplantısına katılmak için Suudi Arabistan'a gitmişti. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner de katıldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el Sabah, önceki gece devlet televizyonundan yaptığı açıklamada Suudi Arabistan ile Katar arasında hava, kara ve deniz sınırlarının yeniden açılması üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurmuş ve KİK toplantısında "kardeşçe ilişkiler için parlak bir sayfa açacak" bir bildiriye imza atılacağını söylemişti.

BAE'den temkinli açıklama: Önümüzde bir takvim var

Zirvenin ardından Al Arabiya'ya konuşan Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargaş ise temkinli bir açıklama yaptı. Gargaş "Karşılıklı güven ve uyumun yeniden tesis edilmesi ihtiyacı konusunda gerçekçi olmalıyız" dedi. Daha sonra Sky News'ün Arapça kanalına konuşan Gargaş anlaşmazlığın sona ermesi için önlerinde bir takvim olduğunu söyledi ancak takvimin ayrıntısına ilişkin bir bilgi vermedi.

Pompeo'dan 'ortak tehdit' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ula Bildirisini "Körfez ve Arap birliğinin yeniden tesisi için bir ilerleme" olarak niteledi ve "Körfez ülkelerinin anlaşmazlıklarını gidermeye devam edeceklerini umuyoruz. Tam diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi bölgedeki tüm taraflar açısından ortak tehditlere karşı birleşmek için mecburidir" dedi.

İran'dan Körfez ülkelerine: Pervasız patronunuz gidici

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Katar'ı "cesur direnişindeki başarısından" dolayı kutladı.

Zarif Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Baskı ve şantaja karşı cesur direnişindeki başarısından ötürü Katar'a tebrikler. Diğer Arap komşularımıza ise: İran ne bir düşman ne de bir tehdit. Günah keçisi bulmaya artık son - özellikle de pervasız patronunuz giderken. Artık güçlü bir bölge için teklifimizi kabul etme zamanı" dedi.

Türkiye: Memnuniyet verici

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Bakanlık "Körfez İhtilafının çözümü yolunda ortak bir irade serdedilmesi ve Katar’la diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edileceğinin açıklanması memnuniyet vericidir" açıklamasını yaptı. Ula Bildirisi'nin "ihtilafın nihai çözüme kavuşturulmasını sağlamasını temenni ettiğini" belirten bakanlıktan yapılan açıklamada "Çeşitli vesilelerle vurguladığımız üzere Türkiye, Körfez İşbirliği Konseyi’nin birlik ve dayanışmasına önem atfetmektedir. Türkiye, Körfez ülkeleri arasında güvenin yeniden tesisiyle stratejik ortağı olduğumuz KİK ile kurumsal işbirliğimizin ilerletilmesi için çaba göstermeye hazırdır" denildi.