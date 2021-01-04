Suudi Arabistan ile Katar sınırların açılması için anlaştı

Suudi Arabistan ile Katar'ın hava, kara ve deniz sınırlarının açılması için anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Sabah, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ile Katar arasında hava, kara ve deniz sınırlarının bu akşamdan itibaren yeniden açılması konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

Sabah iki ülkenin Kuveyt Şeyhi Nevvaf'ın önerisi üzerine anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Suudi Arabistan, yarın Riyad’ın ev sahipliğinde yapılacak olan Körfez İşbirliği Konseyi’ne Katar'ı da davet etmişti.

2017'de Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır "teröre destek vermesi, basın yayın organlarında terör örgütlerinin propagandasını yapması" gibi gerekçelerle Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.