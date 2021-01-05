Suudi Arabistan: Katar'la diplomatik ilişkiler yeniden tesis edildi

Suudi Arabistan, 3.,5 yılın ardından Katar'la anlaşmazlıkların sonlandırıldığını ve diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edildiğini duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Körfez'de Katar'a yönelik lojistik ve diplomatik ambargonun sonlanmasına ilişkin Suudi Arabistan'ın el Ula kentindeki 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinde Körfez ülkesi liderleri sonuç bildirgesini imzaladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan al-Saud, zirveye ilişkin "Uçuşların yeniden başlatılması da dahil olmak üzere diplomatik ve diğer bağları yeniden tesis etmek için anlaşmanın uygulanmasını garanti edecek siyasi irade ve iyi niyet vardı" ifadelerini kullandı. Saud, Katar'la anlaşmazlıkların sonlandırıldığını ve diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edildiğini söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da bugünkü 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde varılan iş birliği anlaşmasına Kahire'nin de imza attığını duyurdu ve "Mısır dörtlü Arap ülkeleri ile Katar arasında varılan uzlaşmayı önemsiyor ve kardeş ülke Kuveyt'in geçen yıllar içindeki çabasını takdirle karşılıyor" açıklamasını yaptı.