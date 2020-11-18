Koca: İstanbul, İzmir ve Bursa'daki artış trendi tüm ülkeye yayıldı

Salgında tablo ağırlaşırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir açıklama geldi.

Koca açıklamasında "Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti. Bugün itibariyle dünyada pozitif vaka sayısı 55 milyon oldu" dedi.

"İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış̧ durumdadır" diyen Koca, "Bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur" ifadesini kullandı.