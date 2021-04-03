KİTAP | Bana öyle bakma

Her sabah yürüdüğün sokakta daha önce görmediğin, sana göre farklı olan biriyle karşılaştığını hayal et. Örneğin pijamalarının üstüne kravatını takmayı tercih etmiş ya da evde sıkılan çiçeklerini bebek arabasıyla gezmeye çıkarmış birini gördün. Kulağa ihtimal dışı mı geldi? Peki, o halde herkesin içinde salya sümük ağlayan, canı istediği için kahkahalarla gülen biriyle karşılaştın. Sen olsan ilk karşılaşmanda bu kişiyle ilgili ne düşürdün? Sence bu durum kime göre farklı? Tarafsız bir şekilde aklına ilk gelen cevapları paylaşmanı istiyoruz kendinle...

Çoğu zaman günlük hayatın akışında benzer rutinleri tekrarlayarak farklı ya da yeni olandan uzaklaşırız. Dayatılmış düzen ile edinilen alışkanlıklar, zamanın bizlere benimsettiği kalıplar, hayatımızda sıradanlaşmış görseller...

“Bana Öyle Bakma” adlı kitabıyla farklılıkları ve yargıları anlatan Gökçe Gökçeer, çocuk edebiyatında önemli bir konuyu ele alıyor. Çocukların iç sesini dile getiren ve tüm farklılıkları bir arada harmanlayarak farkındalık uyandıran bu hikâyesinde, her birimizin tek ve biricik olmasına odaklanıyor. Büyüyünce çocuk kitabı olmak isteyen Pelin Turgut’un çizimleriyle farklılıklar en neşeli, olağan ve renkli halleriyle can buluyor.

“Ben bir taneyim, kimselere benzemem. Bir tane olduğum için de çok değerliyim. Beni olduğum gibi sevecek, nasıl görünüyorsam öyle kabul edecek arkadaşlara ihtiyacım var. Benimle dalga geçme! Beni rahatsız etme! Bana Öyle Bakma! Ben benim, sen sensin, o da o! Hiçbirimiz tuhaf değiliz. Çocukken de büyüyünce de farklı görünebiliriz. Bu, arkadaş olmamıza engel değil.”

Çocuklar yetişkinleri model alırlar. Dünyaya ilk bakışları, yargıları, olaylara karşı tutumları ebeveynlerinin gözünden olur. Bu sebeple davranışlarıyla bizi “aynalayan” çocuklara, farklılıklar konusunda hoşgörüyü yansıtarak ötekinin varlığını ve duygusunu önemsemeyi kavratmalıyız.

Şimdi yeniden sokakta olduğunu hayal et, karşıdan geleni gör ama ona öyle bakma!

Berna Yiğitbaş (Psikolog) - Delal Dalgıç (Çocuk Gelişimci)

Künye: Bana Öyle Bakma, Gökçe Gökçeer, Kırmızı Kedi Çocuk, 2020