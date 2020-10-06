Kırgızistan'da seçimler iptal edildi

Kırgızistan'da milletvekili seçimleri iptal edildi.
Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu üyesi Gulnara Jurabayeva, Facebook’tan yaptığı açıklamada, “Komisyon seçim sonuçlarını iptal etme kararı aldı. İptale yönelik 12 oy kullanıldı” dedi.
Kırgızistan’da milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Devlet Başkanlığı Sarayı’nı ve parlamento binası alanına girmişti.
Kırgızistan Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ülkedeki protestolarda yaralananların sayısı 590’a çıkmış, 1 kişi de yaşamını yitirmişti.