Kırgızistan'da seçim sonuçlarını protesto edenler hükümet binasına girdi

Kırgızistan'da genel seçim sonuçlarına karşı bazı kentlerde protestolar gerçekleşiyor.

Protesto edenlerin hükümet ve güvenlik binalarına girdiği ve tutuklu olan eski bir devlet başkanını serbest bıraktıkları bildirildi.

Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, yaşananları, "bazı siyasi güçlerin gayrimeşru şekilde iktidarı alma çabaları" olarak değerlendirdi.

Seçimlerin ön sonuçlarına göre, biri Ceenbekov'a yakın olan iki parti mecliste çoğunluğu elde etmişti.

Yerel basın siteleri, protestocuların seçim sonuçlarının iptalini talep ettiğini aktardı. Merkezi Seçim Komisyonu, protestocuların taleplerinin değerlendirileceğini bildirdi.

Polis, pazartesi günü protestolara müdahale etmiş, protestocularsa birkaç saat sonra başkent Bişkek'te ana meydana yeniden dönmüş ve hem başkanlık ve parlamentoya ev sahipliği yapan binaya girmişti.

Yerel basın, binada salı sabahı kısa bir süreliğine yangın çıktığını, yangının hızlıca söndürüldüğünü duyurdu.

Protestocular tarafından Almazbek Atambayev serbest bırakıldı

Protestocular daha sonra Ulusal Devlet Güvenlik Komitesi karargahına girerek tutuklu olan eski devlet başkanı Almazbek Atambayev'i serbest bıraktı. Atambayev, bu yıl yolsuzluk suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı

Başkentte belediye başkanlığı ofisi dahil olmak üzere birkaç binayı daha basan protestocular, kendi fiili ulusal güvenlik başkanını, başsavcısını ve Bişkek valisini atadıklarını açıkladı.

Yerel medyanın aktardığına göre, yaşananların ardından bazı eyalet valileri görevlerinden istifa etti.

Hükümet, gece protestocular ve güvenlik görevlileri arasında yaşanan çatışmalarda bir kişinin öldüğünü, 590 kişinin yaralandığını bildirdi. Ceenbekov, güvenlik güçlerine silah kullanmama ve "kan dökmeme" talimatı verdiğini söyledi.

Yerel medya, bu sabah bazı eyalet merkezlerinde protestocuların toplanmaya başladığını, Ceenbekov destekçilerinin de ülkenin güneyindeki Oş kentinde bir araya geldiğini aktardı.

Protestocular hükümet binasını ele geçirdi

Sputnik muhabirine konuşan kabineden bir kaynağın açıklamasına göre, Bişkek’te protestocular hükümet binasını ele geçirdi.

Kaynak, “İşe gidemiyoruz, içeride yabancı birileri var, içeri girmemize izin vermiyorlar” dedi.

Kaynak, binada yağma veya yakıp yıkma gibi bir durumun belirtisi ile karşılaşmadığını kaydetti.