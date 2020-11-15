Kırgızistan Cumhurbaşkanı istifa etti: Sıradan bir vatandaş olarak seçimlere katılacağım

Kırgızistan Geçici Cumhurbaşkanı ve Kırgızistan Başbakanı Sadyr Japarov, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, erken cumhurbaşkanlığı seçimlerine katıldığı için istifa ettiğini söyledi.

Caparov, "Ülkenin cumhurbaşkanı olarak istifa etmenin yanı sıra Başbakanlık yetkilerini de askıya almaya karar verdim. Sıradan bir vatandaş olarak yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacağım" dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında anayasa reformu için hazırlıkların devam ettiği söylenirken şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki günlerde yeni bir Anayasa taslağı hazırlanacak ve bu taslak değerlendirilmek üzere meclise sunulacak."

Caparov, "Yeni Anayasa taslağı halk tarafından desteklenirse, ülkede yeni bir hükümet sistemi oluşturulacak" dedi.

Önümüzdeki erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tüm rakiplerine saygı duyduğunu vurgulayan ve başarılar dileyen Caparov, diğer adayları da "ülkenin kuzeye ve güneye, bölgelere veya akrabalara bölünmesini önlemeye" çağırdı.

Kırgızistan'da erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 10 Ocak 2021'de yapılması planlanıyor. Mevzuat gereği, kamu görevlileri bu görevlere katılma hakkına sahip değiller ve geçici olarak görevlerinden istifa etmek zorundalar.

Caparov istifa ettikten sonra, devlet başkanının görevleri Parlamento Başkanı Talant Mamytov'a devredildi.

Kırgızistan'da 4 Ekim seçimlerinden sonra parlamentoya giremeyen partilerin temsilcileri Bişkek'te eylemler düzenledi. Cumhuriyet Merkez Seçim Komisyonu, seçim sonuçlarını geçersiz kabul etti.

Ülkede Meclis Başkanı ve Başbakan seçimlerin ardından istifa etti.