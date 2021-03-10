Kemal Okuyan’la Gündem'de bugün: Erdoğan manevra yapmakta zorlanıyor mu? 

20:00 soL Bilim ve Aydınlanma: Karl Popper ve Yanlışlamacılığı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından düzenlenen aydınlanma sohbetlerinde bu haftaki konumuz Karl Popper ve yanlışlamacılığı. Konuğumuz Sercan Kabakçı ile, Karl Popper’ın yanlışlamacılık kuramının içeriğini ve yanlışlamacılığın neyi amaçladığını konuştuk. Kıvanç Ünlütürk’ün gerçekleştirdiği söyleşide, yanlışlamacılık kuramının iç tutarsızlıklarını ele aldığımız gibi, bilim tarihinin Popper’ın çizdiği çizgide ilerlemeyişine de değindik. Bununla birlikte, Popper’ın yapmaya çalıştığı bilim-sahte bilim ayrımının gerçekte nasıl olması gerektiğini tartıştık.

21:00 Kemal Okuyan’la Gündem: Erdoğan manevra yapmakta zorlanıyor mu?

Gazeteci Şule Aydın soruyor TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan canlı yayında yanıtlıyor. "Parti kapatma" kavgasında son durum? Twitter demokrasi mücadelesi mi veriyor? İşsizlik gerçekten azaldı mı?