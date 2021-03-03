Kazaya karışan TIR'da 114 sığınmacının taşındığı ortaya çıktı

Van’ın Erciş ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isterken bir TIR'ın çarpması üzerine 74 yaşındaki Ebubekir Aksoy ağır yaralandı. Aksoy kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerinin TIR'dan gelen sesler üzerine yaptığı aramada, TIR'ın dorsesinde 114 sığınmacının balık istifi taşındığı ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu oldukları belirtilen sığınmacılar dorseden çıkarılarak minibüslere bindirildi ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne götürüldü.
Aracın sürücüsü gözaltına alındı.