Kalın'dan Macron açıklaması: Türkçe bir mesaj yayınlaması güzel, sempatik bir adım

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkçe yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilgili olarak da, "Türkçe bir mesaj yayınlaması güzel, sempatik bir adım. Ama lafızdan çok mana önemli. Kastedilenin ne olduğu ve bunun hangi siyasi stratejik çerçeveye oturduğuna da bir bakmak gerekiyor. Benim kanaatimce Sayın Macron dünya siyasetini doğru okumuyor" dedi.

Macron Twitter'dan paylaştığı mesajda "Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim" demişti.

Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 19, 2020

Sözcü Kalın açıklamasında "Türkiye'ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dili hiçbir zaman sonuç alamaz. Bunu artık Avrupalı siyasetçilerin görmesi lazım. Türkiye'yi birtakım tehdit yahut yaptırımlarla korkutacaklarını zannedenler, kararlılığından vazgeçireceğini zannedenler beyhude bir çaba içerisindeler" ifadelerini kullandı.

'Yunanistan'la görüşmeler tekrar başlayabilir'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Yunanistan ile istikşafi görüşmeler hakkında, "Şu anda geldiğimiz noktada iklim bu görüşmelerin başlamasına çok daha müsait hale gelmiş durumda. Yakın bir vadede bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor, istikşafi görüşmeler tekrar başlayabilir" değerlendirmelerinde bulundu.

Yunanistan'daki bir gazetenin AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik küfür içeren manşetine dair ise Kalın "En şiddetli bir şekilde kınıyorum, lanetliyorum; bu bir provokasyondur" dedi.