Japonya’dan Güney Kore’ye ‘seks kölesi’ heykeli tepkisi: ‘Affedilemez’

Güney Kore’de İkinci Dünya Savaşı’nda ve öncesinde Japon ordusuna bağlı askerler tarafından “seks kölesi” olmaya zorlanan on binlerce kadına ithafen yapılan ve özel bir botanik bahçesine yerleştirilen bir çift heykel iki ülke arasında krize yol açtı.

“Sonsuz kefaret” adı verilen bir çift bronz heykelle savaş zamanı “seks kölesi” yapılan kadınları temsil eden bir kadının önünde özür dilemek için yere kapanan bir adam resmediliyor. Adamın Japonya Başbakanı Şinzo Abe’ye benzetilmesi üzerine Japonya’dan Güney Kore’ye sert tepki gösterildi.

Güney Kore’nin doğusundaki Pyeongçang’daki özel bir botanik parkında yer alan heykelin henüz açılışı yapılmadı.

Japonya Parlamentosu Başkanı Yoşihide Suga heykeldeki adamın Abe’yi temsil ettiğine dair haberlerin doğru olması durumunda heykelin yerleştirilmesinin uluslararası protokolün “affedilemez” bir ihlali olacağını belirtti.

Guardian’ın haberine göre Yoşihide bunun iki ülke ilişkilerine de sert bir darbe vuracağını dile getirdi.

Güney Kore hükümetiyse tartışmaya mesafeli yaklaşıyor. Güney Kore Dışişleri Bakanı Kim İn-çul ülkelerin yabancı devlet başkanlarına karşı nezaket göstermesi gerektiğini doğruladı ancak bu kuralın ülke yurttaşları için geçerli olacak şekilde genişletilemeyeceğini söyledi.

Heykellerin yer aldığı botanik parkının sahibi Kim Çang-ryeol ise heykelin Abe’ye benzetilerek yapıldığı iddiasını reddetti. Kim Chang-ryeol, “Adam Abe olabilir de olmayabilir de. Buradaki adam şimdi ya da gelecekte seks köleliğinin kurbanlarından saygıyla özür dileme sorumluluğundaki herhangi biri olabilir. Kızın babası bile olabilir. Bu yüzden heykelin adı Sonsuz Kefaret” diye konuştu.

Tartışmaların ardından 10 Ağustos’ta yapılacak resmi açılış törenini ertelediğini belirten Kim, heykelin kaldırılmasınınsa söz konusu olmadığını duyurdu.

Japonya konunun kapandığını savunuyor

Japonya daha önce de Seul’deki Japonya büyükelçiliğinin dışına konulan benzer bir heykelin kaldırılmasını istemişti.

“Rahatlatıcı kadınlar” (Comfort women) örtülü ifadesiyle anılan ve savaş zamanı seks köleliğinin kurbanı olan kadınlardan hayatta kalanlardan birinin ilk kez 1990 yılında kamuoyuna hikayesini anlatmasıyla konu gündeme gelmişti.

Japonya konunun “nihai ve geri dönülmez” olarak 2015’te Abe ile dönemin Güney Kore lideri Park Geun-hye tarafından imzalanan anlaşmayla kapandığını öne sürüyor.

Söz konusu anlaşmayla Abe özür dilemiş ve seks köleliği kurbanlarına destek için kurulacak fona 1 milyar yen (9 milyon ABD doları) vermeyi kabul etmişti. Güney Kore de konuyu uluslararası mecraya taşımamayı kabul etmişti.

Ancak 2018 yılında Park’ın yerine gelen Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in anlaşmanın olayın kurbanlarını ve halkın duygularını hesaba katmadığını belirterek fonu iptal etmişti.